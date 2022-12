Estas posições foram transmitidas por António Costa, após ter estado presente a uma sessão de apresentação do apoio extraordinário que o Governo vai destinar ao setor social e solidário, que decorreu em Lisboa.

Interrogado se tem agendada alguma visita a um local atingido pelas inundações, o líder do executivo respondeu: “Neste momento, não tenho previsto”.

Já quando foi questionado sobre o motivo que o levou a ainda não ter visitado qualquer zona atingida pelas chuvas torrenciais desde a semana passada, o primeiro-ministro referiu que “o Governo é uma equipa e, portanto, as ministras da Coesão Territorial [Ana Abrunhosa] e da Presidência [Mariana Vieira da Silva] têm estado em várias áreas”.

“O Governo tem estado em contacto permanente com os autarcas. Nem sempre posso estar, não tenho o dom da ubiquidade. Portanto, tenho que me dividir onde devo estar em cada momento e, felizmente, conto com um Governo que é todo ele uma equipa” alegou.

De acordo com António Costa, “o Governo organizou-se para responder desta forma e tem estado a trabalhar com as diferentes autarquias, com associações, em particular de comerciantes, porque há muitos estabelecimentos comerciais afetados pela situação”.

“Os danos estão a ser identificados e a Proteção Civil respondeu de modo adequado e de acordo com os diferentes escalões que estão definidos”, sustentou.