O Ministério dos Negócios Estrangeiros estará a investigar uma denúncia anónima que coloca em causa vistos portugueses feitos em Cantão. A notícia vem de Macau e coloca em causa a celeridade de alguns documentos.

“A denúncia foi reportada aos mais altos círculos políticos, em Portugal; e foram compilados documentos por suspeita de “vistos falsos” pedidos em Cantão”, lê-se no artigo publicado esta sexta-feira pelo jornal Plataforma.

“Não foi possível apurar quais os casos concretos que justificam a investigação, espoletada por uma denúncia cuja autoria é também mantida em segredo. Mas o processo segue o seu curso; e o nosso jornal conseguiu confirmar, junto de fonte governamental, em Lisboa, que dada a sensibilidade diplomática da questão, a estrutura política portuguesa, ao mais alto nível, está também já informada.

Fonte próxima da secreta portuguesa comenta, a propósito, que “a simples existência de uma investigação deste tipo - independentemente de no final se verificar se é ou não procedente – é normal que seja comunicada ao gabinete do primeiro-ministro e à Presidência da República”. Aliás, “dependendo do estatuto político dos visados, e do acesso a informação sensível que possam ter, o próprio Serviço de Informação e Segurança deve ser informado”, conclui a mesma fonte. Entretanto, não foi possível apurar se a Procuradoria da República estará também a par; ou se considera haver matéria suficiente para processo crime. No caso de haver matéria procedente, cabe primeiro aos órgãos de investigação criminal - nomeadamente a Polícia Judiciária e o Ministério Público - organizarem primeiro o processo. Certo é que, ainda no âmbito dos Negócios Estrangeiros, e na sequência da denúncia, foram compilados documentos”, diz o mesmo jornal.