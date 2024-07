"Ontem à noite perdemos um companheiro da Pensilvânia", disse o governador do estado, Josh Shapiro. "Acabei de falar com a sua mulher e as suas duas filhas."

O governador acrescentou que Comperatore era um bombeiro dedicado e um apoiante de Trump que "amava a sua comunidade".

Os dois participantes do comício que ficaram feridos são David Dutch, 57, e James Copenhaver, 74, segundo a polícia. Ambos são da Pensilvânia e o seu estado de saúde é considerado “estável”.

A irmã de Comperatore, Dawn Comperatore Schafer, publicou homenagem a si dedicada no Facebook. "O ódio a um homem tirou a vida do homem que mais amávamos", disse ela. "Isto parece um pesadelo terrível, mas sabemos que é a nossa dolorosa realidade", acrescentou.

Shapiro contou que "Corey atirou-se sobre a sua família para protegê-la" quando os tiros começaram. "Corey era um ávido apoiante do ex-presidente e estava muito emocionado de estar ali."

Uma página criada para arrecadar dinheiro para a família de Comperatore já tinha recebido cerca de 280 mil dólares às 18:15 deste domindo.