Farida Khalaf foi recebida por representantes das Comissões de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e recordou os abusos de que foi vítima por parte dos ‘jihadistas’ em 2014.

Atualmente refugiada na Alemanha, Farida Khalaf vivia em Kocho, na zona de Sinjar, quando o grupo conhecido então como Estado Islâmico do Iraque e do Levante atacou em agosto de 2014 a aldeia, separou homens e mulheres, terá matado os primeiros e sequestrou as segundas.

O pai e o irmão mais velho de Farida terão sido mortos, ela foi levada e contou aos deputados que foram constituídos dois grupos de mulheres, um com destino à Síria e outro que ficou no Iraque, do qual fazia parte.

“Atacaram-me, à minha família e aldeia. Destruíram todos os sonhos que tínhamos”, recordou, com a ajuda de um tradutor.

Farida Khalaf foi vendida, violada e violentamente espancada, tentou matar-se, tentou fugir e acabou por conseguir, e entre os seus sonhos está “ver os militantes do ISIS (Estado Islâmico) em tribunal”.

A jovem yazidi assinala que fala por outros da sua minoria étnico-religiosa que não podem falar, que também estiveram em cativeiro, que continuam a viver em tendas, em centros de refugiados.

“Um dos meus maiores sonhos é que seja reconhecido o genocídio”, disse.

A jovem yazidi estava acompanhada de Teresa Violante, diretora das Conferências do Estoril, os representantes oficiais em Portugal da Organização Yazda, constituída na sequência daquele massacre, para que o crime possa ser levado às instâncias corretas.