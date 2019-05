Segundo o estudo, o 'stress' prolongado e sem controlo leva ao aparecimento de doenças que podem conduzir à morte.

Financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e tendo como investigadora principal Inês Jongenelen, da Universidade Lusófona, o estudo foi realizado por investigadores das universidades Lusófona do Porto, da Universidade do Porto, e da Universidade de Michigan, Estados Unidos, e envolveu 160 mães e 160 crianças portuguesas sinalizadas por violência doméstica, 80 das quais a viver com o agressor e as restantes em casas abrigo.

A investigação - publicada nas revistas científicas Psychoneuroendocrinology, Journal of Interpersonal Violence, Child Abuse & Neglect e Journal of Child and Family Studies - visou perceber as diferenças das mulheres e das crianças nestes dois contextos distintos e entender do ponto de vista fisiológico, psicológico e social qual é o impacto de continuar a viver com o agressor e o que significa estar numa casa abrigo.

Nas mulheres, os investigadores analisaram os níveis de cortisol, hormona associada ao 'stress' que tem efeitos positivos na regulação da resposta imunitária e no metabolismo, que normalmente aumenta após o acordar.