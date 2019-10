Em comunicado divulgado pelo gabinete de apoio ao presidente da Câmara de Loulé, o autarca considera "haver condições para o desempenho do cargo de liderança regional" assumindo a "defesa do Algarve e dos algarvios" como o seu principal objetivo, caso venha a ser eleito.

O anterior presidente da AMAL e da Câmara de Tavira, Jorge Botelho, suspendeu ambos os mandatos para integrar o terceiro lugar nas listas do PS para as eleições legislativas, numa altura em que já não se podia recandidatar à autarquia, por ter atingido o limite legal de três mandatos.

O cargo de presidente do órgão que representa os 16 municípios algarvios foi entretanto ocupado pelo socialista Osvaldo Gonçalves, presidente da Câmara de Alcoutim e anterior vice-presidente da AMAL, que é atualmente o presidente em substituição.

Segundo Vítor Aleixo, os pressupostos programáticos da sua candidatura passam por “dar visibilidade aos grandes temas da região”, nomeadamente, a saúde, "com destaque para a construção do tão aguardado Hospital Central do Algarve", a adaptação às alterações climáticas, a mobilidade regional e a coesão territorial.

Vítor Aleixo nasceu em Loulé a 7 de fevereiro de 1956 e foi eleito presidente da Câmara de Loulé em 2013, cumprindo agora o seu segundo mandato à frente da autarquia.

Mais de uma década antes, em 1999, tinha assumido a presidência daquele município após a renúncia do então presidente Joaquim Vairinhos.