A Nakagin Capsule Tower, em Tóquio, foi construída em 1972 e era, na altura, o único exemplar do movimento arquitetónico Metabolista japonês — mas o tempo começa a ganhar a corrida e tem agora um futuro incerto, conta o The Guardian.

Hoje em dia, funciona como uma curiosidade arquitetónica que atrai admiradores de todo o mundo: é uma pilha assimétrica de caixas de betão idênticas, num bairro dominado pelos brilhantes edifícios de vidro do Japão empresarial.

O seu designer, o célebre arquitecto Kisho Kurokawa, imaginou as suas 140 cápsulas pré-fabricadas autónomas como locais de descanso ou trabalho para profissionais que queriam evitar longas deslocações diárias para as suas casas suburbanas.

Com uma área de 10 metros quadrados, cada cápsula está equipada com uma casa de banho, uma Sony Trinitron TV, um rádio, um telefone de marcação rotativa e uma grande janela circular através da qual várias gerações de residentes viram a paisagem urbana de Tóquio em constante mudança.

De acordo com as suas raízes metabólicas, Kurokawa, que morreu em 2007, pretendia que as cápsulas fossem removidas e substituídas de 25 em 25 anos. Contudo, quase meio século depois, o tempo apanhou a estrutura, agora envolta em redes para evitar que a ferrugem e o betão caiam sobre os transeuntes.

Assim, os poucos residentes que por ali continuam têm agora de aceitar que as suas casas e espaços de escritórios vão desaparecer em breve, uma vez que se ouve que o edifício poderá ser demolido na próxima Primavera.

Tatsuyuki Maeda, representante do Projeto de Preservação e Regeneração do Edifício Nakagin Capsule Tower, explicou o presente e o futuro do local — e o que significa se a demolição acontecer.

"Queremos que as cápsulas sobrevivam, embora de uma forma diferente, para manter viva a ideia do metabolismo", diz Maeda, de 54 anos, que começou a alugar alguns dos seus quartos e a realizar visitas guiadas há uma década para angariar fundos para preservar o edifício de 13 andares. "Este não é apenas um local onde as pessoas vivem e trabalham. Inspira as pessoas a serem criativas e inovadoras", aponta.

Cerca de 40 pessoas saíram do local desde março, quando a empresa de gestão e os proprietários de cápsulas decidiram vender o terreno, deixando apenas 20 inquilinos. "Há algumas pessoas que disseram que nunca querem sair, mas terão de se habituar à ideia".

O futuro de Nakagin parecia ter sido garantido quando um investidor estrangeiro mostrou interesse em comprar o edifício inteiro. Mas as negociações terminaram quando a pandemia impediu os investidores de viajar para o Japão para ver a propriedade, segundo Maeda, que vive perto com a sua família, mas passa noites ocasionais em Nakagin.