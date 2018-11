Vizinhos, amigos e curiosos juntaram-se esta noite junto à casa onde cinco pessoas morreram intoxicadas por monóxido de carbono na aldeia de Fermentões, concelho de Sabrosa, depois de a Polícia Judiciária (PJ) dar por concluída a investigação.

As vítimas são um casal com duas filhas menores, de 9 e 14 anos, e um irmão do homem foram encontrados mortos no interior de uma habitação.

A PJ foi chamada ao local para recolher indícios e os corpos foram transportados para o Instituto de Medicina Legal de Vila Real.

Após a retirada das autoridades do local, foram várias as pessoas que se juntaram perto da pequena casa.

Vizinho das vítimas, Álvaro Guedes ajudou os bombeiros esta noite, fornecendo luz através de uma extensão para a casa, lembrou o casal como “bons vizinhos” que “andavam na sua vida” e referiu que chegou a ajudá-los nas obras que estavam a fazer em casa, isolando-a melhor por causa do frio.

“Estavam a fazer as obras aos bocadinhos, iam fazendo conforme podiam”, referiu, adiantando que dentro da habitação havia um gerador que fornecia eletricidade.

Outros vizinhos e amigos lembraram as vítimas como "pessoas humildes e trabalhadores".

Num espaço da Junta de Freguesia foi prestado apoio psicológico a familiares e amigos por parte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da câmara municipal.

Fonte do INEM confirmou à agência Lusa a morte das cinco pessoas devido a intoxicação por inalação de monóxido de carbono.