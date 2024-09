O presidente russo, Vladimir Putin, chegou esta segunda-feira à Mongólia, avança a ABC News.

A visita oficial, na qual o presidente se encontrará na terça-feira com o líder do país, Ukhnaa Khurelsukh, é a primeira de Putin a um país membro do Tribunal Penal Internacional (TPI) desde que foi emitido um mandado de prisão há cerca 18 meses, sob acusações de crimes de guerra na Ucrânia.

A Ucrânia já pediu à Mongólia para prender o presidente da Rússia e entregá-lo ao tribunal em Haia. No entanto, já na semana passada, um porta-voz de Putin afirmou que o Kremlin não estava preocupado com essa possibilidade.

Os membros do TPI são obrigados a deter suspeitos, se um mandado de prisão tiver sido emitido, mas o tribunal não tem nenhum mecanismo de execução.

A Mongólia, enquanto membro do TPI tem a obrigação de deter Putin, mas o país depende, fortemente, da Rússia para o combustível, e a detenção pode colocar em causa as relações entre os países.

Os presidentes deverão encontrar-se amanhã, numa cerimónia que celebra a vitória das tropas soviéticas e mongóis, em 1939, sobre o exército japonês, que havia tomado o controlo da Manchúria no nordeste da China. Milhares de militares morreram durante meses de luta, numa disputa sobre onde ficava a fronteira entre a Manchúria e a Mongólia.