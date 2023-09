"Mesmo que o Steve não esteja com os Smash Mouth há 2 anos e a banda continue em digressão com o novo vocalista Zach Goode, o seu legado viverá através da música”, pode-se ler no comunicado. "A voz icónica de Steve é uma das mais inconfundíveis da sua geração. O Steve adorava os fãs e adorava atuar", nota-se ainda.

Harwell foi um dos fundadores da banda Smash Mouth, em 1994. O álbum de 1999, Astro Lounge, começou a catapultar a banda para o estrelado, mas foi o single All Star, desse mesmo álbum, aquando da sua utilização no filme de animação Sherk, que deu o grande salto para o estrelato da banda.