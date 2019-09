Relativamente aos pelouros atribuídos a cada comissário, os governos nacionais têm mantido a discrição habitual nestes casos, dado caber à presidente eleita fazer o anúncio formal.

Portugal não foge à regra, com o primeiro-ministro a escusar-se a confirmar se Elisa Ferreira ficará responsável pela Política Regional, a pasta que lhe tem sido apontada, e que inclui a gestão dos fundos estruturais e de coesão.

Na passada sexta-feira, em entrevista à Antena 1, o primeiro-ministro, António Costa, garantiu apenas que Elisa Ferreira assumirá uma pasta "importante para Portugal", acrescentando que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, partilha da mesma opinião.

No final do mês de setembro, início de outubro, deverão ter início as audições dos comissários designados perante as respetivas comissões do Parlamento Europeu, que se pronunciará sobre o colégio como um todo em 22 de outubro.

O novo colégio deverá depois ser formalmente aprovado pelo Conselho da União Europeia, para entrar em funções em 01 de novembro.

Lista de comissários designados para o executivo comunitário liderado por Ursula von der Leyen, para um mandato que terá início em 1 de novembro próximo, até 31 de outubro de 2024:

Alemanha: Ursula von der Leyen, presidente eleita (PPE). Antiga ministra da Defesa alemã.

Áustria: Johannes Hahn (PPE) – Atual comissário responsável pelo Alargamento, foi também já comissário de Durão Barroso, com a pasta da Política Regional.

Bélgica: Didier Reynders (Renovar) – Ministro dos Negócios Estrangeiros belga.

Bulgária: Mariya Gabriel (PPE) – Atual comissária da Economia e Sociedade Digitais.

Chipre: Stella Kyriakides (PPE) – Deputado, antigo presidente da assembleia parlamentar do Conselho da Europa.

Croácia: Dubravka Suica (PPE) – Eurodeputada e antiga autarca de Dubrovnik.

Dinamarca: Margrethe Vestager (Renovar) – Atual comissária da Concorrência, foi ‘candidata principal’ dos Liberais ao cargo de presidente da Comissão Europeia.

Eslováquia: Maros Sefcovic (S&D) – Vice-presidente na ‘Comissão Juncker’ com a pasta da União da Energia.

Eslovénia: Janez Lenarcic (Renovar) – Diplomata, embaixador da Eslovénia junto da UE.

Espanha: Josep Borrell (S&D) – Presidente do Parlamento Europeu entre 2004 e 2006, será o Alto Representante da UE para a Política Externa.

Estónia: Kadri Simson (Renovar) – Antiga ministra da Economia, já se encontra no atual colégio da Comissão Europeia, ao ter sido a eleita para suceder ao comissário Andrus Ansip, que depois das eleições europeias decidiu cumprir o mandato de eurodeputado.

Finlândia: Jutta Urpilainen (S&D) – Antiga ministra das Finanças finlandesa.

França: Sylvie Goulard (Renovar) – Antiga eurodeputada e ministra da Defesa.

Grécia: Margaritis Schinas (PPE) – Antigo eurodeputado, foi o principal porta-voz da Comissão liderada por Jean-Claude Juncker desde 2014.

Holanda: Frans Timmermans (S&D) – Atual primeiro-vice-presidente da ‘Comissão Juncker’, com a pasta do Estado de Direito, foi o ‘candidato principal’ dos Socialistas europeus à presidência da Comissão Europeia, e voltará a assumir uma vice-presidência.

Hungria: László Trócsányi (PPE) – Antigo ministro da Justiça, atualmente eurodeputado.

Irlanda: Phil Hogan (PPE) – Atual comissário europeu da Agricultura.

Itália: Paolo Gentiloni (S&D) – Antigo primeiro-ministro, foi o último nome a ser apresentado a Von der Leyen, pela nova coligação no poder em Itália.

Letónia: Valdis Dombrovskis (PPE) – Atual vice-presidente da ‘Comissão Juncker’ com a pasta do Euro.

Lituânia: Virginijus Sinkevicius (Verdes) – Ministro da Economia lituano, pode tornar-se dos mais jovens comissários europeus de sempre (tem 28 anos).

Luxemburgo: Nicolas Schmit (S&D) – Antigo ministro do Trabalho, é atualmente eurodeputado.

Malta: Helena Dalli (S&D) – Antiga ministra da Igualdade.

Polónia: Janusz Wojciechowski (ECR) – Antigo eurodeputado, é designado pelo único partido eurocético representado na Comissão (Lei e Justiça)

Portugal: Elisa Ferreira (S&D) – Antiga ministra dos governos chefiados por António Guterres, primeiro do Ambiente, entre 1995 e 1999, e depois do Planeamento, entre 1999 e 2002, eurodeputada entre 2004 e 2016, ex-vice-governadora do Banco de Portugal.

República Checa: Vera Jourova (Renovar) – Atual comissária responsável pela pasta da Justiça.

Roménia: Rovana Plumb (S&D) – Atual ministra do Ambiente.

Suécia: Ylva Johansson (S&D) – Atual ministra do Emprego.

(Reino Unido não designou qualquer candidato, uma vez que mantém a intenção de abandonar a UE em 31 de outubro, véspera da entrada em funções da nova Comissão Europeia).