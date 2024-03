“Nestes cinco anos, Ursula von der Leyen foi uma excelente presidente da Comissão Europeia. Soube bem não só representar a sua família política, com também todos aqueles que apoiaram a sua eleição, o seu programa”, disse António Costa, à entrada para um jantar com o homólogo da Alemanha, Olaf Scholz, e outros líderes socialistas europeus, em Roma.

O primeiro-ministro considerou que com a Comissão Europeia de von der Leyen foi possível dar “passos muito importantes, sobre a liderança dos socialistas, na área do combate às alterações climáticas, na área da coesão, da política económica e social”.

“Foi com ela [Ursula von der Leyen] que travámos em conjunto um dos momentos mais difíceis talvez desde a Segunda Guerra Mundial, que foi a pandemia […], basta comparar o que aconteceu nesta Comissão von der Leyen com o que tinha acontecido com a Comissão Barroso, aquando da crise das dívidas soberanas para ver como desta vez foi bastante diferente”, salientou.

António Costa, como militante do PS, pertence à família política europeia dos Socialistas & Democratas (S&D).

Ursula von der Leyen e José Manuel Durão Barroso, antigo primeiro-ministro social-democrata, pertencem ao PPE.

O elogio de António Costa à presidente do executivo comunitário antecedeu a nomeação, no sábado de manhã, de Nicolas Schmit para candidato dos socialistas europeus à presidência da Comissão Europeia.

Schmit faz parte da equipa de von der Leyen como comissário para o Emprego e Direitos Sociais e é o único nome para "spitzenkandidaten" - denominação para o candidato à presidência da Comissão - que vai a votos no congresso do Partido Socialista Europeu (PES).