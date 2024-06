Esta nova rota entre Ponta Delgada e Faro foi iniciada no domingo pela Azores Airlines, no âmbito dos voos que a companhia ia começar a operar a partir de junho e que incluíam também ligações entre a América do Norte e os destinos Porto e Funchal e entre os Açores e Itália.

As novas operações tiveram início no sábado passado (01 de junho), com o arranque da operação direta entre Toronto (Canadá) e o Funchal (Madeira) e, no dia seguinte, a ligação entre Nova Iorque (Estados Unidos da América) e o Porto, e ainda entre Ponta Delgada (São Miguel) e Faro, referiu o grupo SATA em comunicado.

A companhia açoriana adiantou também que, na terça-feira (04 de junho), começará a operar ligações diretas entre o Porto e Boston (Estados Unidos da América) e entre Boston e o Funchal, na quarta-feira (05 de junho) dará início a ligação entre Ponta Delgada e Milão (Itália) e, na sexta-feira (07 de junho), será a vez de iniciar os voos diretos entre Toronto e o Porto.

“O Turismo do Algarve está confiante que a nova operação da Azores Airlines, que liga Ponta Delgada a Faro, irá trazer boas perspetivas para o fortalecimento da relação do Algarve com o mercado dos EUA [Estados Unidos da América] e Canadá, além de proporcionar à região uma maior conectividade ao nível do mercado interno”, considerou o Turismo do Algarve num comunicado.

O voo da Azores Airlines entre Ponta Delgada e Faro constitui-se assim como uma “peça-chave na estratégia de promoção que o Turismo do Algarve tem definida para os mercados dos EUA e do Canadá”, salientou o Turismo do Algarve.

“Com o aumento da procura por ligações indiretas ao Algarve que se tem registado, resultado do interesse crescente dos norte-americanos por este destino, esta nova rota traz perspetivas promissoras para o fortalecimento da relação da região com esses mercados”, acrescentou.

A operação da Azores Airlines entre São Miguel e Faro vai também representar, para o “Algarve, conexões viáveis, via Ponta Delgada, a destinos como os Estados Unidos (Boston e Nova Iorque, JKF), Canadá (Toronto e Montreal) e Funchal, no período de junho a outubro deste ano”, argumentou.

“Esta maior conectividade aérea ao continente norte-americano abre, assim, novas oportunidades para a região, já que a expectativa de haver um maior número de turistas dos EUA e Canadá a viajar para o Algarve, fazendo escala nos Açores, é elevada”, sustentou.

Ao mesmo tempo, sai reforçada a “ligação entre o Algarve e os destinos insulares dos Açores e da Madeira”, frisou o Turismo do Algarve.