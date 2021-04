De acordo com o The Guardian, a Organização Nacional de Gestão de Emergências (NEMO) confirmou a erupção na ilha de São Vicente e alertou os residentes para deixarem as áreas vizinhas.

A ilha foi abalada por uma erupção explosiva esta manhã, por volta das 8h41, um dia depois de ter sido emitido um alerta vermelho. Imagens partilhadas nas redes sociais mostram enormes nuvens de gás e matéria vulcânica a sair do vulcão.

Segundo as autoridades, este é o ponto culminante da atividade sísmica que começou a 8 de abril.

La Soufrière entrou em erupção pela última vez em 1979. Em 1902, uma erupção matou cerca de 1.600 pessoas.