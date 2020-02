As autoridades não aumentaram o nível de alerta do vulcão após a erupção que ocorreu no início da manhã, mas pediram cautela às companhias aéreas.

Os moradores foram instruídos a não se aproximarem mais de três quilômetros da cratera de Merapi, perto da capital cultural da Indonésia, Jacarta, na ilha de Java.

Segundo o Centro de Prevenção de Riscos Vulcânicos e Geológicos, as cinzas vulcânicas caíram numa área de 10 quilómetros quadrados em redor do vulcão.

Em 2010, o Monte Merapi sofreu uma grande erupção que causou a morte de mais de 300 pessoas e forçou a retirada de mais de 280.000 habitantes. Foi a erupção mais poderosa desde 1930, ano em que morreram cerca de 1.300 pessoas, enquanto uma explosão em 1994 causou 60 vítimas.

O arquipélago indonésio possui mais de 17.000 ilhas e ilhotas e cerca de 130 vulcões ativos.

A Indonésia está no anel de fogo do Pacífico, onde o atrito de placas tectónicas causa terramotos e erupções vulcânicas frequentes.