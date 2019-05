O vulcão Sinabung, na ilha de Sumatra, está ativo desde 2010 e entrou em erupção pela última vez em 2016. Nos últimos dias, a sua atividade disparou.

O gabinete de gestão de catástrofes afirmou que a erupção pode afetar o tráfego aéreo. Contudo, até ao momento, não foi emitido qualquer alerta formal para evitar os voos na área.

Os vilarejos próximos foram avisados do risco de lava.

Não foram registados feridos ou mortos e a agência de catástrofes não emitiu ordens de evacuação.

Em 2016, sete pessoas morreram durante uma erupção deste vulcão. Em 2014 foram registadas 16 vítimas.

No ano passado, a erupção de um vulcão entre as ilhas de Java e Sumatra provocou um deslizamento de terras submarino, desencadeando um tsunami que matou mais de 400 pessoas.

O vasto arquipélago do Sudeste Asiático está no chamado Anel de Fogo do Pacífico, onde se encontram placas tectónicas. A Indonésia tem 127 vulcões ativos.