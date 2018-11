“As recentes informações pelas quais o governo americano chegou a uma conclusão definitiva são inexatas”, afirmou a porta-voz da diplomacia dos EUA, Heather Nauert. “Sobre a morte de Khashoggi permanecem numerosas questões sem resposta”, acrescentou.

O Washington Post noticiou sexta-feira que a CIA, os serviços de informações norte-americanos, concluiu que o príncipe herdeiro saudita ordenou o homicídio de Jamal Khashoggi em Istambul, citando fontes anónimas.

A informação veiculada pelo diário com o qual Khashoggi colaborou contradiz as recentes posições do reino saudita, que negou qualquer responsabilidade de Mohammed bin Salman na morte do jornalista em outubro.

A CIA recusou-se a comentar a informação do Washington Post.

Para chegar a esta conclusão, lê-se no jornal norte-americano, a CIA cruzou várias fontes, incluindo um contacto entre o irmão do príncipe herdeiro, também embaixador da Arábia Saudita nos Estados Unidos, e Jamal Khashoggi.

De acordo com o jornal de Washington, Khalid bin Salman aconselhou Khashoggi a visitar o consulado saudita em Istambul, assegurando-lhe que nada lhe aconteceria.

O jornal acrescenta que fez o telefonema a pedido de seu irmão, mas não ficou claro que Khalid bin Salman soubesse que Khashoggi seria então assassinado.