A Inventa International, consultora especializada em propriedade intelectual, alertou hoje os empreendedores que participem no concurso de 'picht' da Web Summit para não se esquecerem de proteger as suas invenções antes de as apresentar publicamente.

Em comunicado, a entidade refere que, todos os anos, a cimeira tecnológica realiza um concurso de 'pitch' e demonstrações de novos produtos, no qual 'startups' competem pela atenção dos investidores. A Inventa International "alerta os empreendedores para não se esquecerem de proteger as suas invenções antes de as apresentarem publicamente, sob pena de perderem a possibilidade de obter uma patente". A edição deste ano da Web Summit realiza-se totalmente 'online' entre 02 e 04 de dezembro. No 'pitch', "18 startups finalistas — de um total de 180 — irão apresentar as suas ideias em apenas dois minutos e competir pelo prémio final de melhor pitch, apresentando as suas invenções", refere a consultora. "A Inventa International alerta que essas mesmas invenções devem ser protegidas, no âmbito dos direitos de propriedade intelectual, incluindo patentes e de desenhos industriais, mas também marcas". João Francisco Sá, coordenador jurídico na Inventa International, citado em comunicado, explica que no caso das patentes e dos desenhos industriais, "estes têm de ser novos para cumprir os seus requisitos de concessão e lembra que a divulgação prévia à submissão do pedido viola o requisito da novidade". No que respeita o registo das marcas, o responsável salienta que a sua divulgação "antes da submissão o pedido de registo é um risco, porque terceiros podem arrogar-se de direitos sobre a marca e antecipar-se ao pedido de registo do titular legítimo".