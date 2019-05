Fonte da GNR confirmou ao SAPO24 que o jogador foi detido esta tarde durante uma fiscalização de rotina, em Alcochete.

Detalha a TVI que o jogador do Sporting foi apanhado a conduzir sem carta, num momento em que ia com a esposa e outros familiares no carro. Wendel foi constituído arguido e ficou com termo de identidade e residência, sendo presente a juiz na quinta-feira.

Ao SAPO24, fonte da GNR confirmou que Wendel não se encontrava sozinho na viatura, sem avançar mais detalhes.

A detenção do médio brasileiro tem lugar a apenas três dias do final da Taça de Portugal, que será disputada enter o Sporting CP e o FC Porto no Jamor.

Wendel chegou ao clube de Alvalade em janeiro de 2018. O médio não se impôs com Jorge Jesus mas tem sido opção para Marcel Keizer.

Ao longo desta época o jogador fez 32 jogos ao serviço do Sporting CP, tendo marcado três golos.

Formado no Fluminense, Wendel foi convocado na semana passada para a Seleção Brasileira de Sub-21, que vai disputar o torneio de Toulon.