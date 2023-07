O Circuito Internacional de Vila Real arranca na sexta-feira e prolonga-se até domingo, numa edição limitada às provas nacionais de automobilismo, depois de uma série de percalços que começaram com o fim do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), ainda em 2022, e terminaram na semana passada, com a anulação da prova de resistência “6 Horas Vila Real”, que era promovida pela 24h Series.

O Regia Douro Park – Parque de Ciência e Tecnologia de Vila Real disse hoje que, para complementar o evento desportivo e aproveitar os visitantes que rumarão à cidade nesses dias, vai ser lançada a primeira edição do evento Wine and Food Circuit.

A iniciativa é organizada em conjunto com o município e a Associação Comercial e Industrial de Vila Real.

“Queremos continuar a acelerar e mobilizar os fãs de corridas para explorar o que de melhor a região tem para oferecer”, afirmou a organização, em comunicado.

No topo da principal avenida da cidade, a Carvalho Araújo, vão ser colocadas barraquinhas onde se poderá degustar a gastronomia local e descobrir os vinhos do Douro e Trás-os-Montes.

O Regia Douro Park especificou que o Wine and Food Circuit contará com uma seleção especial de produtores de vinho, enchidos e outros produtos típicos da região, incluindo os tradicionais covilhetes (empada de carne).

Entre os vinhos à prova e à venda estarão os vencedores da 5.ª edição do concurso de vinhos do Douro TGV, evento que promove o Turismo, Gastronomia e Vinhos e decorreu no final de junho, em Vila Real.

O programa inclui ainda animação musical, também na Carvalho Araújo, com as atuações dos GNR, Expensive Soul e ainda da Banda de Música de Mateus.

A corrida de resistência de seis horas foi anulada devido ao reduzido número de inscrições nesta prova anunciada como cabeça de cartaz do Circuito Internacional de Vila Real.

O formato das “6 Horas Vila Real”, prova organizada pela Creventic, contemplava três horas no sábado e mais três horas no domingo, a corrida não era pontuável para o campeonato “24 Series” e estava previsto que os pilotos rumassem a Trás-os-Montes uma semana depois da prova do Estoril, já inserida no calendário.

O Circuito de Vila Real inclui cinco provas nacionais: o Campeonato Nacional de Velocidade e ainda o Campeonato Nacional de Clássicos, Legend, 1300 e Superlegend.

O Circuito Urbano de Vila Real iniciou-se a 15 de junho de 1931, aquando das festas da cidade e, depois de alguns interregnos durante a sua história, foi retomado em 2014 pela Câmara de Vila Real, liderada pelo socialista Rui Santos.