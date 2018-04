O percurso de Nomzamo Winifred Madikizela Zanyiwe, conhecida por "Winnie", é indissociável do primeiro presidente negro da África do Sul, com quem foi casada durante 38 anos, incluindo os 27 que ele esteve na cadeia.

Nascida em 26 de setembro de 1936, na província de Cabo Oriental (sul), de onde Nelson Mandela também é natural, obteve diploma universitário em Serviço Social, uma exceção para uma mulher negra naquela época.

O casamento em junho de 1958 com Nelson Mandela— ela com 21 anos e ele, divorciado e pai, com quase 40 — foi rapidamente perturbado pelo empenho que Mandela tinha na política.

"Nunca tivemos uma vida familiar (...) não podíamos tirar Nelson do seu povo. A luta contra o Apartheid, pela Nação, vinha primeiro", escreveu Winnie nas suas memórias.

Logo depois do casamento, Nelson Mandela passou à clandestinidade. Deixada sozinha com as filhas após sua prisão em agosto de 1962, Winnie manteve viva a chama da luta contra o regime racista branco.

A jovem assistente social foi, então, alvo de intimidações e pressões. Viu-se presa, forçada a ficar em casa, banida para uma pequena terra distante do mundo, onde a sua casa foi alvo de dois ataques à bomba.