Winnie Madikizela-Mandela, política, ativista e segunda mulher do ex-Presidente sul-africano Nelson Mandela, morreu esta segunda-feira, segundo avança o seu assistente pessoal, citado pela BBC.

Winnie Madikizela-Mandela, política, ativista e segunda mulher do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela morreu esta segunda-feira, avança a emissora britânica BBC, citando o assistente pessoal da ativista, Zodwa Zwane.

Conhecida em África do Sul como a "mãe da nação", Winnie Madikizela-Mandela, de 81 anos, esteve casada com Nelson Mandela desde 1956 até ao divórcio em 1992, dois anos antes de o líder da luta anti-apartheid se ter tornado no primeiro presidente negro do país.