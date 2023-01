"Winter Is Coming". Porque "o inverno está a chegar" não tem assim tanta força. Shakespeare 1 - 0 Camões.

Vem aí frio e já tem nome: Fien. A depressão que vai afetar o território português, até pelo menos quinta-feira, foi assim denominada.

Com a aproximação de uma superfície frontal fria, prevê-se a ocorrência de períodos de chuva no continente, em especial nas regiões norte e centro, alerta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) num comunicado enviado às redações.

"O estado do tempo em Portugal continental será influenciado pela ação conjunta de um anticiclone localizado na região dos Açores e da depressão Fien, induzindo uma forte corrente de noroeste sobre o continente com o transporte de uma massa de ar polar marítimo", lê-se ainda.

A temperatura vai descer significativamente entre os dias 17 e 19, com valores de temperatura mínima abaixo dos 5 °C na generalidade do território, sendo entre -5 e 0 °C no interior norte e centro, e entre 5 e 8 °C nas regiões do litoral.

Já a temperatura máxima deverá variar entre 5 e 12 °C na generalidade do território, sendo até 14 °C no litoral da região Sul e podendo ser inferior a 5 °C em alguns pontos do interior norte e centro.

No mar, há alertas para a agitação marítima na costa ocidental, com ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura, que poderão atingir altura máxima até 12 metros, em especial a norte do Cabo Raso, com uma altura máxima até 14 metros.

Foi ainda decretado o aviso amarelo de precipitação e de neve para vários distritos do Norte e Centro (Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Bragança, Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga). O IPMA alerta para a perturbação causada nestes 10 distritos devido à queda de neve com acumulação e possível formação de gelo, como vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores e abastecimentos locais prejudicados.

A precipitação, as baixas temperaturas e a intensidade do vento vão favorecer a formação de gelo e geada e causar um “desconforto térmico elevado”.

Por tudo isto a Proteção Civil pediu hoje à população para adotar medidas preventivas:

No exterior:

Os automobilistas devem adotar uma condução defensiva e atenção para o “piso escorregadio ou a possível formação de lençóis de água e gelo”;

É aconselhada a “desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais” para garantir que a água da chuva escoa e a utilização de correntes nas rodas dos automóveis para quem “circular nas áreas atingidas pela queda de neve”;

A população deve estar atenta para “possíveis acidentes na orla costeira” e em zonas ribeirinhas vulneráveis, onde deve ser evitada a presença e circulação;

É recomendado utilizar “várias camadas de roupa, folgada e adaptada à temperatura ambiente”, protegendo as extremidades com luvas, gorro ou cachecol, e a evitar presenças prolongadas ao frio e mudanças bruscas de temperatura;

É recomendado o uso “vestuário e calçado adequados” por trabalhadores que exercem a atividade no exterior, que se devem abster de realizar “esforços excessivos”;

ANEPC solicitou ainda à população para evitar a prática de atividades no mar, como a pesca desportiva, os desportos náuticos ou os passeios à beira-mar, e para não estacionar automóveis nas zonas próximas da orla costeira.

No interior: