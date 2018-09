No cerne da contestação está um vídeo da atuação de Homem em Catarse, alter-ego de Nelson Afonso Dorido, a 11 de agosto, junto ao altar da igreja de São Sebastião. A captação, originalmente publicada na página do artista, foi parar ao blog Senza Pagare, de cariz religioso. Numa entrada do website, chamada “Woodstock na igreja de São Sebastião em Cem Soldos”, datada de 30 de agosto, fala-se num “concerto nada condizente com a sacralidade de uma igreja”.

A mesma publicação recorda que a realização de uma atuação nestas condições vai contra as normas estabelecidas na Conferência Episcopal Portuguesa de dia 16 de Novembro de 2005, cujo artigo 28 dita que “a realização destes concertos em igrejas, que é superiormente preconizada, obedecerá sempre às normas publicadas pela Santa Sé e pelas dioceses portuguesas, segundo as quais o repertório deverá ser condizente com o lugar sagrado, constituído por música sacra ou religiosa, e sujeito a aprovação superior”. Face a estas normas, o autor do texto pergunta-se se o Bispo de Santarém, diocese responsável por Cem Soldos, foi informado da natureza do evento.

Ontem, a 2 de setembro, a Diocese de Santarém publicou um comunicado na sua conta oficial de Facebook, onde a Vigararia Geral afirma que “o Bispo de Santarém, bem como os serviços da Cúria Diocesana, não tiveram conhecimento prévio de que a Igreja de São Sebastião de Cem Soldos iria ser usada para espetáculos do Festival Bons Sons, que decorreu de 9 a 12 de agosto de 2018″.

No mesmo texto pode ser lido que, até à data desta edição do festival, “não consta” que “o Festival Bons Sons de Cem Soldos tenha usado os espaços sagrados de modo a causar escândalo ou que exigisse a intervenção da autoridade diocesana”, reconhecendo, todavia, que a Diocese recebeu “observações de escândalo que chegaram de várias partes do país e do estrangeiro”.