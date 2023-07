Xi, que presidiu a uma reunião da Comissão Central para o Aprofundamento Integral da Reforma (CCCDR) – pediu medidas destinadas a uma “maior abertura e reforma institucional” no investimento, comércio, finanças e inovação, entre outros áreas.

Para o líder chinês, o objetivo deve ser “aumentar ativamente a abertura da China para um novo patamar”.

Defendeu também a “modernização agrícola e rural”, bem como “a redução das emissões de carbono como tarefa estratégica fundamental”.

“É imperativo melhorar o controlo do consumo total de energia e mudar gradualmente para um sistema que controle tanto a quantidade quanto a intensidade das emissões de carbono”, argumentou o Presidente chinês.

Na reunião, os membros da agência governamental lembraram que “o desenvolvimento da China enfrenta uma situação internacional complexa e grave” e pediram “mais acesso a mercados”, para estarem preparados “para piores cenários”.

Também hoje, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, reuniu-se com representantes de algumas das principais empresas tecnológicas do país, entre as quais a Alibaba, assegurando que Pequim espera que estas desempenhem um papel importante no aumento do consumo interno do país.

Em junho passado, Li tinha prometido que o produto interno bruto (PIB) da China crescerá “a um ritmo mais rápido” no segundo trimestre deste ano, depois de anunciar um aumento de 4,5% no primeiro trimestre (comparativamente ao ano passado).