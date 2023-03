Xi Jinping, de 69 anos, tinha já obtido em outubro um prolongamento de cinco anos na chefia do Partido Comunista Chinês (PCC) e da comissão militar, os dois mais importantes cargos do poder no país.

Chen Min’er e Hu Chunhua haviam sido apontados como “aparentes herdeiros” de Xi, mas os analistas do MacroPolo já tinham considerado que as suas posições no CPP significariam que nenhum deles estaria a ser elevado à categoria de sucessor.

Apesar da política de “zero covid” e de uma economia em queda, “Xi saiu relativamente incólume de um ponto de vista político”, disseram os peritos.

“Além disso, não há oposição óbvia para desafiar seriamente as várias coligações que Xi tem juntado para formar uma base política forte”, referiram.