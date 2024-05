Segundo o que o SAPO24 apurou, com o gabinete do Ministério da Defesa e com a presidência da República, não há informação sobre o cancelamento da visita do presidente ucraniano a Portugal.

Hoje, o ministro da Defesa Nuno Melo anunciou que seria uma visita "a muito curto trecho". Também a Casa Real espanhola anunciou que o chefe de estado estrangeiro era aguardado na sexta-feira em Madrid para uma visita oficial ao país.

No caso de Portugal, “a visita está a ser preparada com a reserva que é suposto ter e já se verá, a muito curto trecho, como tudo acontecerá”, disse o Nuno Melo aos jornalistas.

Zelensky já tinha cancelado uma visita a Portugal, em setembro do ano passado.