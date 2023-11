“Devemos preparar-nos para a possibilidade de o inimigo aumentar o número de ataques de drones ou de mísseis contra as nossas infraestruturas”, afirmou Zelensky, no seu discurso diário, citado pela Agência France Presse.

O chefe de estado ucraniano considera que “toda a atenção deve concentrar-se na defesa (…) em tudo o que a Ucrânia pode fazer para ajudar o povo a passar o inverno”.

No ano passado, os bombardeamentos sistemáticos do exército russo na rede energética ucraniana privaram milhares de pessoas de aquecimento e eletricidade durante longos períodos de inverno rigoroso.

O governo ucraniano garantiu estar fazer tudo para proteger infraestruturas essenciais.

“O escudo aéreo ucraniano está mais forte do que no ano passado”, assegurou Zelensky.

A Ucrânia recebeu importantes sistemas de defesa aerea dos aliados ocidentais, nomeadamente equipamentos Patriot fabricados nos Estados Unidos.

“Infelizmente, [o escudo aéreo] ainda não protege o total do território. Estamos a esforçar-nos para melhorá-lo ainda mais”, acrescentou o presidente ucraniano, apelando à comunidade internacional para que faça eco deste apelo.

Uma delegação ucraniana, liderada pela ministra da Economia, Yulia Svyrydenko, e que inclui o chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, chegou hoje aos Estados Unidos, para discutir cooperação e apoio à Ucrânia.

“Terei reuniões na Casa Branca e no Congresso, com grupos de reflexão e representantes de organizações da sociedade civil”, escreveu Yermak no serviço de mensagens instantâneas Telegram, citado pela Agência France Presse.

A delegação discutirá “as propostas do Presidente para a paz, o fortalecimento da defesa da Ucrânia, o aprofundamento geral da cooperação e muitas outras questões importantes”, acrescentou.

A ofensiva militar russa na Ucrânia, lançada em 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Os aliados ocidentais da Ucrânia têm fornecido armas a Kiev e aprovado sucessivos pacotes de sanções contra interesses russos para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar a guerra.