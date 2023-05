Uma fonte do Vaticano também admitiu hoje a possibilidade de um encontro de Zelensky com o Papa Francisco, segundo a agência noticiosa francesa.

Fontes do Vaticano disseram na quinta-feira que “é possível que o Papa se encontre com o Presidente ucraniano no sábado”, quando questionadas sobre a possível visita de Zelensky a Roma, noticiou a agência italiana ANSA.

O Papa recebeu o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, há duas semanas e encontrou-se com Zelensky em fevereiro de 2020, antes da invasão russa da Ucrânia.

O Vaticano afirmou que está envolvido numa missão de paz para tentar acabar com a guerra na Ucrânia, sem revelar pormenores.

Mattarella vai receber Zelensky no Palácio do Quirinal, mas a hora do encontro não foi divulgada, disse a ANSA, que cita também fontes em Roma.

A visita a Itália enquadra-se numa série de visitas de Zelensky a países da União Europeia (UE).

Zelensky visitou recentemente Helsínquia, capital da Finlândia, e Haia, nos Países Baixos.

Os meios de comunicação social alemães noticiaram que se deslocará a Berlim nos próximos dias, para se encontrar com o chanceler Olaf Scholz e o Presidente Frank-Walter Steinmeier, acrescentou a ANSA.

A Itália tem fornecido ajuda militar a Kiev e apoiado as sanções ocidentais contra Moscovo desde a invasão russa, iniciada em 24 de fevereiro de 2022.