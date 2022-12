Zelensky reuniu-se com oficiais e distribuiu distinções e medalhas aos militares, que tudo têm feito para evitar que as tropas russas conquistem a cidade de Bakhmut, que tem sido um dos principais objetivos de Vladimir Putin nos últimos meses.

A visita do presidente ucraniano foi curta, tendo abandonado a cidade cerca de 30 minutos após o encontro com os militares, sobretudo devido aos intensos confrontos que ali existem diariamente.

"[Zelensky] conheceu soldados, falou com eles e condecorou-os", indicou o serviço de imprensa da Presidência ucraniana.

Bakhmut é uma cidade com cerca de 70 mil pessoas, embora, atualmente, poucos sejam os civis que ainda ali permanecem. As tropas ucranianas tentam defendê-la dado que uma eventual derrota abriria caminho para outras duas cidades, concretamente Sloviansk e Kramatorsk, as cidades mais importantes da região de Donbass que ainda são controladas pela Ucrânia.