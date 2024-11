“O major-general Mikhail Drapati organizou com sucesso a defesa do eixo de Kharkiv e parou a operação ofensiva das forças russas”, escreveu Zelensky nas redes sociais, referindo-se à operação transfronteiriça lançada pela Rússia na região nordeste da Ucrânia em maio.

Drapati substitui o general Oleksandr Pavliuk como chefe das forças terrestres.

Zelensky, que anunciou as nomeações após uma reunião com as chefias militares, designou também Oleg Apostol, que anteriormente comandava a 95.ª Brigada de Assalto Separada, como vice-comandante das Forças Armadas.

O chefe de Estado ucraniano justificou as mudanças com a necessidade de aumentar a capacidade de combate, a formação das tropas e a inovação.

“O exército ucraniano precisa de mudanças internas para atingir plenamente os objetivos do nosso Estado”, afirmou o líder ucraniano, que também destacou a experiência de combate dos dois militares.

A Ucrânia é alvo de uma ofensiva militar russa em grande escala desde 24 de fevereiro de 2022.