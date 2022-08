Presidente da Ucrânia instou os países a fazer a Rússia sentir "o alto preço" de ter invadido o país há seis meses. "É preciso cessar qualquer comércio com eles para que entendam o que significa uma guerra. Não permitir nenhuma ajuda para evitar as sanções. Não deixar que seus turistas venham a outros países", declarou Zelensky ao falar pela primeira vez para a América Latina durante uma videoconferência organizada pela Universidade Católica do Chile.

"Se eles amam tanto o seu país e odeiam tanto outros países, deixem que tirem as suas férias dentro do próprio país e que continuem a apoiar a sua autocracia", acrescentou. A intervenção virtual de Zelensky foi a primeira dirigida à América Latina. Em julho, os países do Mercosul - Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai - não cederam a palavra ao líder ucraniano durante uma cúpula do bloco em Asunción, por falta de consenso sobre o seu pedido de participação. "É importante para nós que os países da América Latina saibam a verdade e compartilhem essa verdade com outros", disse o presidente, referindo-se à ofensiva russa na Ucrânia. Na América Latina, Cuba é um destino frequente para os viajantes russos. No começo de março, cerca de seis mil russos foram deslocados da ilha do Caribe pelo bloqueio internacional a aviões de seu país, devido às sanções contra Moscovo. Anteriormente, na República Dominicana, outros 14 mil turistas russos e 1,9 mil ucranianos ficaram retidos devido à guerra entre os países. Zelensky também denunciou que a Rússia tenta inibir o contato da Ucrânia com os países da América Latina e da África. A América Latina e o Caribe enviam para a Rússia, Ucrânia e Bielorrúsia, em média, apenas 0,6% das suas exportações, segundo dados da Comissão Económica para a América Latina e o Caribe, salientando que Paraguai, Jamaica e Equador seriam os mais afetados por um possível encerramento desses mercados.