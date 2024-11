“O mundo deve reagir. Neste momento, não há uma reação forte”, lamentou Zelensky numa mensagem nas redes sociais.

“Temos de reagir. Temos de exercer pressão. Temos de empurrar a Rússia para uma paz real, que só é possível pela força”, insistiu.

Zelensky defendeu ainda que Putin deve “sentir o custo das suas ambições doentias”.

Segundo o chefe de Estado ucraniano, este lançamento de um míssil balístico de médio alcance sobre a Ucrânia é “uma prova de que a Rússia não quer absolutamente a paz”.

“Este é um aumento claro e sério na escala e na brutalidade desta guerra”, frisou ainda Zelensky.

O Presidente russo Vladimir Putin confirmou o disparo de um míssil “Orechnik”, uma nova arma que elogiou e classificou como imparável.

Este míssil não estava equipado com uma ogiva nuclear.

Putin acrescentou que o ataque teve como alvo as fábricas do grupo Pivdenmach, que fabrica nomeadamente componentes para mísseis, na cidade de Dnipro, no centro da Ucrânia.

O líder do Kremlin justificou o lançamento como resposta a dois recentes bombardeamentos levados a cabo pela Ucrânia em território russo, com recurso a mísseis ocidentais ATACMS e Storm Shadow.

Também em resposta, Moscovo já tinha publicado uma nova doutrina nuclear.

A própria Rússia é acusada de escalada, tendo, segundo Kiev e o Ocidente, agora o apoio de pelo menos 10 mil soldados norte-coreanos.

Zelensky defendeu hoje que a Ucrânia tem “pleno direito” de utilizar estas armas fornecidas pelo Ocidente contra a Rússia, que invadiu o seu país em fevereiro de 2022.

E acusou Moscovo de proceder, com o disparo deste míssil, a uma segunda escalada do conflito num ano, com o primeiro a ter sido “o envolvimento da Coreia do Norte na guerra contra a Ucrânia, com um contingente de pelo menos 11.000 soldados”.