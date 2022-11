"Peço para que mantenham a unidade inabalável, como é o caso agora, até o dia em que todos ouviremos aquelas palavras importantes com as quais sonhamos... Até ouvirmos que a paz finalmente foi restaurada", afirmou Zelensky em discurso a partir de Kiev, depois de ter sido agraciado com a Medalha da Liberdade dos Estados Unidos.

O presidente ucraniano agradeceu ao "presidente Biden, aos dois partidos no Congresso e a todos os cidadãos americanos" pelo importante apoio financeiro, militar e diplomático concedido à Ucrânia desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro.

Washington é o principal aliado de Kiev desde a invasão: o governo americano adotou sanções contra Moscovo e grande parte da economia russa, forneceu sistemas de artilharia de alta precisão ao exército ucraniano, entre outros equipamentos militares, e proporcionou consultoria de inteligência.

Em meados de maio, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um pacote de 40 mil milhões de dólares para apoiar os esforços de guerra na Ucrânia.

Zelensky também se declarou "honrado" de receber a "Medalha da Liberdade" da Filadélfia e dedicou a condecoração a "todas as mulheres e homens da Ucrânia que mostram à maior autocracia do mundo que a única coisa que pode conseguir na Ucrânia é uma derrota".

O presidente citou os soldados "heróicos, os voluntários e outros funcionários do setor de energia que restabelecem o acesso à energia elétrica (...) cada vez que os mísseis russos e os drones iranianos bombardeiam centrais elétricas".

"Para nós, a liberdade é a palavra principal e o que verdadeiramente une todos os ucranianos", afirmou no vídeo.