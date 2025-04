“Tivemos uma conversa séria e construtiva”, segundo o chefe de Estado na sua conta do Telegram, numa referência ao encontro que considerou “fundamental”.

“Estamos a discutir a presença em terra, no ar e no mar. E também as defesas aéreas e outras questões sensíveis”, acrescentou Zelensky, observando que “já existe um grande entendimento” entre os parceiros da Ucrânia sobre as necessidades do país.

O responsável destacou a importância que se continue a trabalhar neste formato, indicando que as reuniões serão realizadas “todas as semanas entre oficiais militares” acerca do conflito entre a Ucrânia e Rússia, que decorre há mais de três anos.