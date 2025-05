“O acordo mudou significativamente durante o processo de preparação. Agora é um acordo verdadeiramente justo que cria oportunidades para investimentos significativos na Ucrânia”, afirmou Zelensky.

Nas mesmas declarações, Zelensky sublinhou que o documento não prevê a dívida inicial da Ucrânia aos Estados Unidos, como o Presidente norte-americano Donald Trump pretendia inicialmente, e visa criar um fundo “para investir na Ucrânia e ganhar dinheiro aqui”.

O acordo firmado diz respeito à extração de minerais, petróleo e gás na Ucrânia, aos quais as empresas norte-americanas terão acesso.

O documento assinado entre Washington e Kiev prevê também a criação de um “fundo de investimento para a reconstrução” da Ucrânia, mas não inclui garantias explícitas de uma futura assistência militar dos Estados Unidos.

Segundo a agência noticiosa norte-americana AP, os Estados Unidos pretendem aceder a mais de 20 matérias-primas da Ucrânia consideradas estrategicamente críticas para os seus interesses, incluindo o titânio, utilizado no fabrico de asas de aeronaves e outras indústrias aeroespaciais, e o urânio, que é utilizado na energia nuclear, equipamento médico e armas.

Uma versão anterior do texto devia ter sido assinada durante a visita de Zelensky à Casa Branca, no final de fevereiro, mas uma altercação sem precedentes com Trump em direto na Sala Oval precipitou a partida do líder ucraniano de Washington sem assinar o acordo.

Em paralelo decorrem negociações diplomáticas para encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia, desencadeado pela Rússia há mais de três anos.

Washington forneceu à Ucrânia ajuda militar no valor de dezenas de milhares de milhões de dólares, durante a presidência do democrata Joe Biden (2021-2025), depois de a Rússia ter invadido o país em fevereiro de 2022.