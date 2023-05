O chefe de Estado "visitou posições na linha de frente na área de defesa Vugledar-Marinka", cenário de combate há vários meses com o exército russo, informou a presidência em comunicado, que também exibe fotos do presidente ao lado dos militares.

Belgorod alvo de ataques com drones

A região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, sofreu vários ataques noturnos com alegados "drones ucranianos" um dia após uma incursão de combatentes procedentes do país vizinho, anunciaram nesta terça-feira as autoridades locais.

Os ataques contra residências e edifícios administrativos em Grayvoron, capital do distrito de mesmo nome, e na localidade de Borissovka não provocaram vítimas nem feridos, afirmou o governador de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, em mensagem na rede social Telegram.

Gladkov informou que as forças russas iniciaram uma operação na área de fronteira de Belgorod com a Ucrânia para procurar os combatentes armados que entraram na segunda-feira na Rússia.

"A operação de busca executada pelo ministério da Defesa e as forças de segurança prossegue no distrito de Grayvoron, escreveu Gladkov no Telegram.

"As forças de segurança estão a fazer o que é necessário", destacou.

Kiev rejeita responsabilidades

Um representante da Direção de Inteligência Militar da Ucrânia atribuiu os ataques a dois grupos de voluntários russos que lutam contra o Kremlin: o Corpo de Voluntários Russos (CVR) e a Legião da Liberdade para a Rússia (LLR).

O CVR publicou vídeos dos ataques de segunda-feira no seu canal do Telegram, enquanto a LLR anunciou o “início da invasão de Graivoron, na região de Belgorod”, onde ocorreu o ataque.

“A Rússia será livre!”, escreveu o LLR, que afirma no seu canal no Telegram que está “a lutar contra o regime ditatorial na Rússia”.

(notícia atualizada às 12h28)