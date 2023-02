Durante a visita, Zelensky e Sunak vão visitar militares ucranianos que estão a ser treinados no Reino Unido e encontrar-se com líderes militares britânicos para discutir os detalhes do programa de treino.

Segundo um comunicado do Governo, o Reino Unido vai estender o treino dos soldados ucranianos a membros da força aérea e marinha.