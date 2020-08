Apesar da angústia que sente nestes dias, Zequinha reitera a sua confiança na justiça.

“Se há coisa em que acredito, é que quem merece acaba sempre por ver o seu trabalho recompensado. O Vitória está a fazer o seu trabalho, com todo o empenho e seriedade, e não tenho dúvidas de que a justiça fará o resto, pois a razão está do nosso lado”, disse.

O jogador salientou a importância de todos os adeptos se manterem coesos nesta altura.

“Temos de nos manter unidos e fortes. A família vitoriana está habituada a lutar sempre até ao fim e neste momento há que manter esse espírito. Vamos conseguir manter esta enorme instituição no lugar que merece, que é a I Liga”, vaticinou.

Sendo um dos capitães do Vitória de Setúbal, Zequinha lembrou que a equipa viveu uma época atípica e repleta de dificuldades.

“Foi uma temporada extremamente difícil a todos os níveis. Parece que tudo aconteceu. Tivemos o surto que afastou grande parte do plantel em vésperas do jogo com o Sporting, na primeira volta, por exemplo, a paragem motivada pela pandemia, a retoma que se revelou muito complicada para nós”, admitiu.

Apesar dos percalços e do imbróglio em que o clube está agora envolvido, o avançado reitera o seu otimismo na continuidade do clube na I Liga.

“Foram muitos obstáculos, mas que soubemos superar com muito esforço, trabalho e espírito de sacrifício. É essa a nossa essência, a essência vitoriana. E este é mais um que vamos superar. Muito mal estaria o futebol português se o desfecho não fosse esse”, disse.