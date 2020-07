A Organização Europeia Ambiental de Cidadãos pela Normalização (ECOS), que a Zero integra, estima que a cada ano, na Europa, sejam 'consumidos' 500 milhões de carregadores associados a dispositivos portáteis (telemóveis, computadores portáteis e tablets), muitos deles iguais a carregadores que os consumidores já têm em casa.

O relatório divulgado pretende contribuir para o debate político sobre a melhor maneira de alcançar os objetivos da recém-anunciada iniciativa europeia de promover um carregador comum.

O estudo aponta as razões por trás das falhas políticas anteriores e examina as atuais tendências tecnológicas, avaliando o seu impacto nos consumidores, no mercado e no ambiente.

“Embora iniciativas voluntárias relativas aos carregadores de telemóveis tenham, em certa medida, sido bem-sucedidas, permitindo a troca de trinta conectores diferentes para três opções predominantes, o objetivo ambiental de reduzir o volume de carregadores produzidos permanece por realizar”, refere.

Quase todos os fabricantes de produtos portáteis (telemóveis, computadores portáteis e tablets) continuam a enviar os seus produtos com um cabo de carregamento, lamenta.