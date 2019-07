Sines e Pego foram entre 2008 e 2017 responsáveis por cerca de 17%, em média, das emissões totais nacionais de gases com efeito de estufa.

“Os investimentos para a produção de eletricidade a partir de fontes de energia renovável, tal como demonstrado através do recente leilão relativo a instalações centralizadas de produção a partir de energia solar, conseguirão assegurar uma fração progressivamente significativa da geração de eletricidade”, mais barata para os consumidores e sem emissões diretas de gases, salienta a Zero.

A associação argumenta que o fecho de Sines e Pego “não tem impactos significativos na segurança do abastecimento”, baseando-se no mais recente relatório da Direção-geral de Energia e Geologia.

Até 2023, há tempo para “um plano de promoção de atividades económicas ligadas à urgente transição energética” do carvão para fontes limpas, com a participação “ativa dos trabalhadores e das suas organizações”.

Com o fecho das centrais, serão afetados cerca de 650 trabalhadores das duas centrais e do porto de carvão, mas em setores como a energia obtida a partir de energia solar “prevê-se a criação de pelo menos 20 mil postos de trabalho nos próximos 10 anos no país”.

Do lado do Governo, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, afirmou que o Pego encerrará até 2022 e mantém 2030 como data para o encerramento de Sines.