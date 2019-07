“A partir do momento em que temos um Parlamento Europeu forte e liderado por um socialista, vamos confrontar a indiciada presidente da Comissão [Ursula von der Leyden] com o programa concreto que ela vai pôr em prática”, disse o eurodeputado socialista à imprensa após a eleição do italiano para a presidência do PE.

“Portanto, o jogo só termina no momento em que ela for votada neste Parlamento e será votada neste Parlamento se as suas ideias estiverem em linha com aquilo que é o sentimento hoje expresso pelo PE”, frisou.

Segundo Zorrinho, a eleição de Sassoli foi “uma grande vitória” na medida em que sob a liderança de “um progressista” o PE “fica mais reforçado no contexto institucional”.