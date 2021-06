Depois de derrotas nos dois primeiros jogos, os dinamarqueses venceram com tentos de Mikkel Damsgaard, aos 38 minutos, Yussuf Poulsen, aos 59, Andreas Christensen, aos 79, e Joakim Maehle, aos 82, contra um penálti de Artem Dzyuba, aos 70.

No outro encontro, a Bélgica, que já estava apurada, completou o pleno de triunfos, com um 2-0 à Finlândia, graças a um autogolo de Lukas Hradecky, aos 74 minutos, e um tento de Romelu Lukaku, aos 81, relegando os nórdicos para o terceiro lugar.

A Bélgica venceu o grupo com nove pontos, contra três de Dinamarca (segunda), Finlândia (terceira) e Rússia (quarta), com o desempate a ser feito pelo confronto direto – a Finlândia ganhou à Dinamarca por 1-0 e perdeu com a Rússia por 1-0.

Nas contas dos melhores terceiros, a Suíça (quatro pontos, no Grupo A), garantiu um lugar nos ‘oitavos’, pois a Finlândia (terceira do Grupo B) e a Ucrânia (terceira do Grupo C) somaram apenas três pontos.

Por seu lado, a República Checa e a Inglaterra (Grupo D), a Suécia (Grupo E) e a França, que lidera o grupo de Portugal, o Grupo F, também garantiram o apuramento, pois já somam quatro pontos e não podem baixar do terceiro lugar.

(Notícia atualizada às 23:21)