Vinte anos depois de alcançar as meias finais no Campeonato do Mundo de França, a Croácia tem uma grande oportunidade para tentar repetir a história, mas para avançar no Mundial de 2018 a equipa precisa de vencer a Dinamarca nos oitavos de final, domingo em Nizhni Nóvgorod.

No seu primeiro campeonato europeu como um país independente, a seleção formada por estrelas como Davor Suker, Zvonimir Boban, Robert Prosinecki, Robert Jarni e Slaven Bilic ficou em terceiro lugar, depois de ser eliminada pela anfitriã França em 1998. Duas décadas depois, com uma nova geração de grandes jogadores liderados por Luka Modric e Ivan Rakitic, os croatas sonham em repetir a façanha, após uma grande primeira fase. Três vitórias em três jogos, nove pontos, sete golos a favor e apenas um contra (de pénalti e na última partida, contra a Islândia, quando os croatas já estavam classificados). O grande momento da Croácia no Grupo D aconteceu no segundo jogo, quando a equipa derrotou a Argentina com um contundente 3-0. Mas agora a equipa do técnico Zlatko Dalic promete esquecer a fase inicial e concentração máxima nos oitavos de final, etapa em que qualquer erro pode ser fatal. Continuar a ler "Na fase de grupos jogamos bem, mas não significa nada se não confirmarmos isso amanhã (domingo)", indicou o treinador neste sábado em conferência de imprensa. Ainda mais quando o adversário tem uma defesa sólida como a Dinamarca, que sem apresentar um futebol espetacular conseguiu o segundo lugar no Grupo C, com uma vitória e dois empates, incluindo um 0-0 com a favorita França. Os dinamarqueses têm um dos melhores guarda-redes do Mundial da Rússia-2018, Kasper Schmeichel, e uma dupla de avançados sólida, formada por Simon Kjaer e Andreas Christensen. Na frente, a estrela da equipa é Christian Eriksen, o jogador responsável por organizar os ataques. "Pode ser um duelo entre Modric e Christian Eriksen no centro de campo. Isso seria interessante para os adeptos, estamos a ver dois jogadores de qualidade e isso é genial", avaliou o técnico Age Hareide neste sábado. A luta pela posse de bola deve ser a chave do confronto. Eriksen terá o apoio de Thomas Delaney, enquanto os croatas contam com Modric e Rakitic, além de Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. A boa notícia para os dinamarqueses é o retorno de Yussuf Poulsen, autor do golo da vitória de 1-0 sobre o Peru, que não jogou contra os franceses por ter recebido dois cartões amarelos nos primeiros jogos. Este é um aspeto que preocupa os croatas: oito jogadores do país receberam cartão amarelo até o momento e no caso de uma advertência contra os dinamarqueses ficariam de fora dos quartos de final, se o país superar nos oitavos de final: Sime Vrsaljko, Vedran Corluka, Tin Jedvaj, Ante Rebic, Marko Pjaka e, sobretudo, Mario Mandzukic, Brozovic e Rakitic. Equipas prováveis: Croácia: Danijel Subasic - Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic - Ante Rebic (ou Mateo Kovacic), Luka Modric, Ivan Rakitic - Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, Mario Mandzukic. Técnico: Zlatko Dalic. Dinamarca: Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjaer, Andreas Christianesen (ou Mathias Jorgensen), Jens Stryger Larsen - Thomas Delaney, Lasse Schöne (ou Andreas Christensen), Christian Eriksen - Yussuf Poulsen, Pione Sisto, Nicolai Jorgensen. DT: Age Hareide.