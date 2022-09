O Tribunal da Relação impôs ao FC Porto que se abstenha de aceder, ceder ou divulgar emails do Benfica, ou terão de pagar 200 mil euros ao Benfica por cada infração, escreve esta noite de quarta-feira o Jornal de Notícias.

Depois de uma decisão que condenou os azuis e brancos ao pagamento de 1,6 milhões de euros aos encarnados, os juízes "impuseram uma nova medida para evitar futuras infrações".

"Face a esse comportamento reiterado, é justificado o receio de que, uma vez cessada a compulsão judicial para a abstenção do comportamento ilícito, o infrator o volte a adotar", argumentam os juízes no acórdão de terça-feira. O Benfica pedia uma sanção pecuniária compulsória diária de 250 mil euros por cada email divulgado no futuro, mas a Relação entendeu que 200 mil eram suficientes.