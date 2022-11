Desempregado há pouco mais de uma semana, depois de rescindir contrato com o Manchester United, Cristiano Ronaldo poderá já ter o futuro definido, de acordo com o jornal espanhol Marca.

O Al Nassr, da Arábia Saudita, deverá ser o próximo clube que o internacional português vai representar, de acordo com as informações do diário desportivo de Madrid.

À sua espera, CR7 terá aquele que é o contrato mais alto da história do futebol, concretamente com um vencimento de 200 milhões de euros por cada temporada.

Refira-se que o Al Nassr já tinha tentado a contratação do jogador de 37 anos no início da temporada, mas nessa altura o acordo entre Cristiano Ronaldo e o emblema saudita não foi concretizado.