Abílio Reis e Tomás Gomes fazem a antevisão do Portugal-Marrocos e o rescaldo da primeira jornada do Mundial com o Estádio Luzhniki, em Moscovo, como pano de fundo.

-

Depois do empate a três com a Espanha, há cinco dias, graças a um ‘hat-trick’ de Cristiano Ronaldo, incluindo um livre direto aos 88 minutos, o ‘onze’ de Fernando Santos tenta chegar aos quatro pontos, face a um conjunto derrotado na estreia.

Os detentores do título europeu são favoritos e podem fazer aos marroquinos o mesmo que estes fizeram, há 32 anos, à formação das ‘quinas’: ganharam por 3-1 e afastaram Portugal no Mundial de 1986, no México, logo na fase de grupos.

Com Cristiano Ronaldo em ‘estado de graça’, depois de ter marcado tantos golos na estreia na edição de 2018 como tinha no conjunto dos 13 jogos efetuados em 2006, 2010 e 2014, Portugal deve atuar com um ‘onze’ semelhante ao apresentado com a Espanha.

Ainda assim, esperam-se algumas alterações, que podem passar pela entrada do avançado André Silva para o lugar de Gonçalo Guedes, juntando-se na frente a Ronaldo, e também de João Mário para o meio campo, em vez de Bruno Fernandes.

O encontro entre Portugal e Marrocos está marcado para as 15:00 locais, umas ‘estranhas’ 13:00 em Lisboa, no Estádio Luzhniki, em Moscovo - o palco da final, a 15 de julho -, com arbitragem do norte-americano Mark Geiger.

Depois do embate na capital, realiza-se, em Kazan, pelas 21:00 locais (19:00 em Lisboa), o jogo entre a Espanha e o Irão, de Carlos Queiroz, que foi uma das sensações da ronda inaugural, ao vencer Marrocos por 1-0, graças a um autogolo nos descontos.

A formação de Fernando Hierro, que substituiu o ex-treinador portista Julen Lopetegui dias antes do início da prova, depois de este se comprometer com o Real Madrid, é forte candidata ao triunfo, que precisa de obter para ultrapassar os iranianos.

O sexto dia do Mundial2018 inclui ainda o embate entre o Uruguai - do portista Maxi Pereira e do ‘leão’ Coates, jogadores que devem voltar a ser suplentes – e a Arábia Saudita, que deverá ‘carimbar’ os primeiros dois ‘passaportes’ para os oitavos de final.

Os sul-americanos, que se estrearam com um ‘in-extremis’ 1-0 ao face ao Egito, só precisam de bater a Arábia Saudita, goleada por 5-0 com a Rússia na estreia, para rumarem à fase seguinte e levarem, por ‘arrasto’, a formação anfitriã.

A seleção da casa já cumpriu o segundo jogo e voltou a vencer, o Egito, por 3-1, pelo que só não se qualificará hoje para os ‘oitavos’ se os asiáticos venceram, num embate marcada para as 18:00 locais (16:00 em Lisboa), em Rostov do Don.