Diogo Costa, 20 anos, debaixo do olhar de Iker Casillas, na bancada, entre os 23794 espetadores na Pedreira, subiu ao relvado como o guarda-redes mais jovem numa final, ultrapassando o antigo dono da baliza portista, Vítor Baía.

O nº31 do emblema da Invicta poucas vezes tocou na bola, mas viu em duas ocasiões a bola bater no travessão da sua baliza. Nos primeiros instantes da primeira parte, num remate de meia-distância de Ricardo Horta e, quando o relógio apontava quase os 90 minutos, numa cabeçada do central, Raúl Silva.

Num jogo frenético com superioridade das defesas, os arsenalistas entraram a todo o gás. O gémeo Horta, homem do jogo, dentro da área, teve nos pés a ensejo de inaugurar o marcador, uma oportunidade que esbarrou no corpo de Alex Telles.

O Porto que se destacava-se nos amarelos (Sérgio Oliveira e Otávio), só respondeu quando a partida caminhava a passos largos para o intervalo. Corona, bola colada ao pé, quase entra pela baliza, embate em Matheus, o esférico sobra para Soares — que levava nove jogos seguidos a marcar na qualidade de titular (a dois do recordista Fernando Gomes) — que, dentro da área, colocou a barra a abanar por vários segundos.

Por instantes, o trio de centrais brasileiros do Braga, Tormena, Bruno Viana e Raúl Silva (amarelo), bem como a dupla que fecha o castelo, Fransérgio (viria a ser amarelado) e João Palhinha (amarelo), tremiam antes do intervalo.

O fantasma das penalidades

No reatar da partida, questões físicas obrigaram a mexidas no banco do Braga. Entrou Trincão (para o lugar de Galeno) e Wallace (saiu Tormena). Do lado portista, Sérgio Conceição que via o tic-tac do relógio a avançar para as penalidades, campo em que não é particularmente feliz, mudou, aos 70’, a face do meio-campo. Romário Baló e Uribe, ambos viriam a ser admoestados com cartão amarelo, entraram para dar alegria e salero a uma zona onde até então pisada por Danilo e Sérgio Oliveira. Uma alteração geométrica sem sucesso, porque o único ar de graça dado pelos azuis e brancos na 2ª parte surgiu num cabeceamento de Soares e uma arrancada de Marega, que meteu uma mudança abaixo, talvez para justificar as luvas, mas que o homem do lado contrário e que as usa sempre, antecipou-se, e mostrou a importância de uma guarda-redes com bons pés.

Rúben Amorim, o tal treinador sem curso suficiente para ver o nome na ficha de jogo, fez saltar João Novais do banco pouco antes do apito final, ou não fosse o médio um especialista em bolas paradas. Leia-se as penalidades, um dos pesadelos de Sérgio Conceição, que nas últimas duas edições da Taça da Liga tinha sido afastado da conquista do troféu na marca dos 11 metros: em 2018 foi eliminado pelo Sporting nas meias-finais e, no ano seguinte, derrotado pelos leões, na final, também nos penáltis.

Sem dinheiro, sem verdade desportiva e sem união. As razões de um percurso que chega ao fim

Não chegou lá. Mas também não quebrou o enguiço das finais (quatro) perdidas na qualidade de treinador. Nos minutos de descontos (foram dados seis), Ricardo Horta aproveitou um ressalto e, dentro da área, atirou para as redes portistas e colocou um ponto final na final da Taça da Liga.

Na sétima final entre os dois clubes do norte de Portugal, e que envolveu até uma final europeia (Liga Europa), o Braga, que havia ganho a Taça de Portugal, em 2016, soma a segunda Taça da Liga no seu historial, depois da primeira conquistada, em 2013. A tal que tinha Rúben Amorim, como jogador e José Peseiro, como treinador.

Wilson Eduardo, capitão do Braga, levantou o troféu com força. E no final da partida, Sérgio Conceição, atirou, com estrondo, uma declaração na flash interview da Sport TV: “É difícil trabalhar em determinadas condições. No primeiro sem reforços e sem dinheiro. No segundo, falta de verdade desportiva. E este ano sem união dentro do clube. Fica difícil... Neste momento o meu lugar está à disposição do presidente”.