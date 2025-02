Aos 52 anos, a quatro dias de virar a folha do 53.º aniversário, a celebrar a 11 de fevereiro, Kelly Slater provou que a idade é nada mais que um número que entra na sua estatística pessoal.

11 vezes campeão mundial, Slater alcançou esta madrugada a 100.ª vitória em heats do Championship Tour em Pipeline, na abertura da temporada 2025 do circuito de elite da Liga Mundial de Surf (World Surf League).

No seu “quintal” preferido, em Banzai, Pipeline, no Havai, onde já competiu por 33 vezes desde 1991 e venceu em oito ocasiões (a última em 2022), o veterano surfista norte-americano garantiu a presença no seu 27º Dia de Finais.

Retirado da competição desde 2024, a competir como wildcard no CT 2025, afastou do caminho Rio Waida (Indonésia), na ronda 32, e Ethan Ewing (Austrália), nos oitavos, bateria onde sobressaiu com uma nota de 9,33 pontos (total de 17,16 pts) num tubo perfeito.

“É para isso que vivemos um evento em Pipe”, disse Slater. “Isso apenas nos atira para outro patamar. Na verdade, é difícil acalmar para o heat. Não sei se estava nervoso ou ansioso, mas não consegui acalmar o coração porque estava muito excitado. Isso deixou-me cansado”, continuou, em declarações à WSL.

“Estava a pensar, quanto foco mental requer em 30 anos? Só queria tentar aproveitar ao máximo a qualidade das ondas. São elas as verdadeiras estrelas num dia como este, só precisamos de entra a onda da maneira certa”, finalizou.

No dia das “Finais”, Lexus Pipe Pro Presented by YETI, a decorrer em Banzai, Kelly Slater, o GOAT do surf mundial, defronta o brasileiro Ian Gouveia, na bateria 3 dos quartos-de-final. Caso atinja a 101 vitória, defrontará, nas meias, o vencedor entre Leonardo Fioravanti e George Pittar.