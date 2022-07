São 12 as transferências acima dos 100 milhões de euros na história do futebol. Entre médios e avançados, juntos contabilizam os 1.364,5 milhões mais valiosos do mercado. Tamanho investimento torna inevitável a pergunta: valeu a pena?

A história de cada uma destas movimentações, suportada pela estatística diz-nos que não. Mas há três exceções.

créditos: AFP or licensors

Neymar Jr.: 222 milhões de euros (Do FC Barcelona para o Paris-Saint Germain, 2017)

A mudança de Neymar Jr. da Catalunha para Paris mantém-se, ao fim de cinco anos, como a transferência mais cara da história do futebol. Em 2017, o Paris-Saint Germain queria mostrar que o projeto milionário do clube da capital francesa era sério, tinha potencial para juntar os melhores jogadores do mundo e para ganhar a Liga dos Campeões.

A contratação do brasileiro foi um assumir de posição que chocou o mundo pelos valores envolvidos. Mas compensou?

Neymar nunca teve uma série de prestações consistentes no PSG como teve no Barcelona, onde integrava a frente de ataque histórica La MSN (Messi, Suárez, Neymar). Depois de uma primeira temporada com boas estatísticas, 28 golos e 17 assistências, mas com o objetivo da Champions distante, os números foram caindo consideravelmente, num sentido inverso à acumulação de talento na equipa.

As lesões são um capítulo importante da história de Neymar em Paris, mas mesmo assim, o jogador preponderante que mostrou ser em Espanha, sucessor natural da Bola de Ouro da era pós-Messi e Ronaldo, nunca conseguiu assumir a batuta e guiar a equipa para a conquista do título mais desejado por Nasser Al-Khelaïfi, presidente do clube francês.

Nas últimas três temporadas, Neymar ficou sempre abaixo da marca dos 20 golos por ano. A última época, onde perfilou uma frente de ataque temível com Kylian Mbappé e Lionel Messi, não conseguiu mais do que 13 tentos e oito assistências.

Mesmo tendo em conta as conquistas de quatro Ligue 1, três Taças de França, duas Taças da Liga francesa e duas Supertaças francesas, esperava-se mais de Neymar, o filho do sonho brasileiro do futebol moderno. Com 30 anos, o tempo começa a esgotar-se.

Kylian Mbappé: 180 milhões de euros (Do AS Mónaco para o Paris Saint-Germain, 2018)

No mesmo verão que o PSG contratou Neymar, foi buscar a jovem promessa do futebol francês aos rivais do Mónaco: Kylian Mbappé. A transferência, no entanto, só seria consumada em 2018 no seguimento do cumprimento de uma cláusula de compra obrigatória do empréstimo que decorreu na época anterior.

Em cinco anos, Mbappé foi, época após época, assumindo-se como estrela da equipa, sobretudo após ter-se sagrado campeão mundial com a seleção francesa no Campeonato do Mundo da Rússia, em 2018.

Com a camisola do PSG soma um total de 171 golos e 76 assistências.

Sim, é verdade que, tal como Neymar, falhou em conseguir levar a equipa parisiense a conquistar a Liga dos Campeões, mas Mbappé tem apenas 23 anos e acabou de renovar contrato com o clube, com um acordo histórico avaliado em cerca de 600 milhões de euros. Há margem para amadurecer e continuar a fazer história. Sobretudo agora, que tem como companheiro na ala direita Messi.

créditos: EPA/ENRIC FONTCUBERTA

Ousmane Dembélé: 140 milhões de euros (Do Borussia Dortmund para o FC Barcelona, 2017)

Ao longo deste artigo vamos concluir que o FC Barcelona é o 'rei' do dinheiro mais mal gasto. Ousmane Dembélé, jovem estrela francesa formada no Rennes e que deu cartas na Alemanha ao serviço do Borussia Dortmund, foi o nome que a equipa espanhola encontrou para tapar o 'buraco' deixado por Neymar em 2017.

Mas em cinco anos, e apesar de claras demonstrações de talento, os números do extremo ficam muito aquém do que se pretendia. Aqui as lesões foram de forma tal preponderantes que, por exemplo, na temporada 2019/20, Dembélé realizou apenas nove encontros com a camisola Culé,

No entanto, o Barcelona acredita no seu talento e tem tentado a todo o custo renovar o vínculo com o jogador que terminou contrato com o clube no passado dia 30 de junho.

Com apenas 32 golos e 33 assistências, terá Dembelé capacidade para ser um dos pilares do novo Barça sob o comando de Xavi?

Philippe Coutinho: 135 milhões de euros (Do Liverpool para o FC Barcelona, 2018)

Mais um caso de um investimento alto do Barcelona que não colheu frutos: Philippe Coutinho. A estrela do Liverpool, que sob o comando de Brendan Rodgers esteve tão perto de vencer a Premier League e que se projetava ser a estrela nas mãos de Jürgen Klopp, deixou Inglaterra rumo a Espanha onde foi verdadeiramente mais feliz nos empréstimos do que em Camp Nou.

Coutinho não conseguiu exibições do nível com que se exibiu com a camisola dos Reds, somando apenas 26 golos e 12 assistências em três épocas e meia com a camisola dos Blaugrana. No entanto, foi feliz na época em que foi cedido ao Bayern Munich, onde ganhou uma Liga dos Campeões, e ao Aston Villa, onde chegou em janeiro deste ano e se mostrou próximo da sua melhor versão — e para onde se haveria de mudar neste defeso por um valor de saldo de 20 milhões de euros.

Joao Félix: 127,2 milhões de euros (Do SL Benfica para o Atlético de Madrid, 2019)

Quando em 2019, por entre o entusiasmo dos números da transferências mais cara do futebol português, vários foram os que alertaram para o facto de o estilo do Atlético de Madrid de Diego Simeone ser pouco favorável ao estilo de avançado que é João Félix. Essas vozes mostraram-se certas.

Apesar de ainda ter 22 anos, as últimas três épocas em Espanha do internacional português mostraram-se insuficientes para cumprir as expectativas colocadas em cima do Golden Boy de 2019. No total, somam-se 29 golos e 13 assistências.

Esta época Félix foi votado no clube como o melhor jogador da temporada, o que deixa uma ideia paradoxal no ar. Os mais de 100 milhões de euros investidos na contratação do português parecem não render no Atlético, mas tudo indica que poderão ter um rendimento mais perto do pretendido noutras equipas. Resta saber quando e se o jogador vai mudar e tentar alcançar o valor que lhe foi projetado quando vestia as cores do SL Benfica.

créditos: JOSE JORDAN / AFP

Antoine Griezmann: 120 milhões de euros (Do Atlético de Madrid para o Barcelona, 2019)

Em 2019, quando Félix chegava à capital espanhola, Antoine Griezmann, estrela da companhia, partia para a Catalunha para cumprir o sonho de vestir as cores do FC Barcelona.

A aventura foi curta, durou duas épocas apenas. O internacional francês, campeão do mundo, não encaixou no estilo de jogo da equipa Blaugrana e, no seio de um Barça em declínio, sustentado pela qualidade individual de Lionel Messi, acabaria por regressar ao Atlético.

Na história ficam 35 golos e 16 assistências distribuídos por duas temporadas.

créditos: AFP

Jack Grealish: 117,5 milhões de euros (Do Aston Villa para o Manchester City, 2021)

Foi a transferência mais cara da temporada 2021/2022. Falhada a contratação de Harry Kane ao Tottenham, o Manchester City de Pep Guardiola virou as suas atenções para um dos maiores talentos ingleses: Jack Grealish.

No entanto, Grealish falhou em mostrar-se determinante dentro da equipa e assumir um estatuto de estrela que se lhe exigia. Teve uma época de estreia com apenas seis golos e quatro assistências.

Com 26 anos ainda tem tempo para inverter o seu status nesta lista de transferências milionárias.

créditos: EPA/FABIO MURRU

Cristiano Ronaldo: 117 milhões de euros (Juventus, 2018)

No verão de 2018 só um nome interessava: Cristiano Ronaldo. Dez anos depois, o capitão da seleção nacional e um dos melhores jogadores da história do futebol deixava o Real Madrid, clube com o qual venceu quatro Ligas dos Campeões, para se juntar à campeã italiana Juventus.

Esta é uma das poucas transferências que foge à 'maldição'. Apesar de ter falhado a conquista da Champions com a Vechia Signora, e de não ter sido o melhor capítulo da sua carreira, Ronaldo exibiu-se a um grande nível marcando 101 golos e fazendo 20 assistências em três temporadas.

CR7 venceu ainda todos os títulos possíveis em Itália e foi o melhor marcador em 2020/21. Tudo isto do alto dos seus 36 anos.

créditos: EPA/RODRIGO JIMENEZ

Eden Hazard: 115 milhões de euros (Do Chelsea para o Real Madrid, 2019)

Era um namoro antigo, o do Real Madrid e de Eden Hazard. Depois da saída de Ronaldo de Madrid, o emblema Merengue investiu 115 milhões de euros para ter uma nova estrela no Santiago Bernabéu.

Quando o namoro passou a casamento as coisas não foram tão boas como clube e jogador imaginaram. As lesões tiraram Hazard dos relvados por longos períodos. Em três anos marcou apenas seis golos com a camisola Blanca e soma apenas mais oito assistências,

No entanto, as coisas são muito mais positivas para o belga do que para o Real Madrid. Se o clube não está a desfrutar das suas prestações, que quando aconteceram ficaram distantes do nível exibido em Inglaterra, Eden Hazard viu a sua prateleira de troféus ficar muito mais recheada com a conquista de uma Liga dos Campeões e de dois campeonatos espanhóis.

Romelu Lukaku: 113 milhões de euros (Chelsea, 2021)

Depois de duas épocas a grande nível no Inter de Milão, o Chelsea gastou 113 milhões de euros para contratar Romelu Lukaku, trazendo-o de volta para a casa que lhe abriu as portas do topo do futebol, mas onde não tinha sido verdadeiramente feliz, com, na altura, José Mourinho a remeter o belga para o banco de suplentes ou sucessivos empréstimos.

No entanto, o regresso a Londres não foi propriamente feliz. Lukaku marcou apenas quinze golos e não conseguiu ajudar a equipa, então campeã da Europa, a vencer qualquer título para além do Campeonato do Mundo de Clubes.

Mas esta história fica pior... para o Chelsea. Depois de no início de 2022 Lukaku ter assumido que nunca quis ter saído de Itália, depois de processos internos e de conversas com o treinador Thomas Tuchel, a que se somou a fraca época do ponta-de-lança, os Blues decidiram fazer a vontade ao jogador devolvendo-o ao Inter, por empréstimo, por apenas oito milhões de euros.

créditos: Lusa

Paul Pogba: 105 milhões de euros (Da Juventus para o Manchester United, 2016)

O internacional francês Paul Pogba acabou a sua formação enquanto jogador profissional no Manchester United. Em 2011/12 fez uma temporada com a equipa principal e depois o clube deixou-o sair a custo zero. Pogba viria a assinar com a Juventus e a tornar-se num dos jogadores mais valiosos do mercado.

Em 2016, o Manchester United pagou 105 milhões de euros pelo regresso a casa do filho pródigo, então com José Mourinho como treinador dos Red Devils. O percurso foi de altos e baixos, depois de três primeiras épocas dentro do que se poderia esperar de um médio como Pogba, o jogador foi descendo de rendimento com a restante equipa.

Como um dos melhores e mais experientes jogadores da formação, falhou em devolver a grandeza aos Red Devils. Como se isso não bastasse, acabou por deixar o emblema a custo zero, em final de contrato, tendo já este verão assinado... pela Juventus.

Gareth Bale: 101 milhões de euros (do Tottenham para o Real Madrid, 2013)

Esta lista termina com a terceira e última exceção às maldições das transferências milionárias. Gareth Bale, que em 2013 se mudou do Tottenham para o Real Madrid a troco de 101 milhões de euros, é um caso de um mal amado.

Com o clube da capital espanhola como terceira prioridade, atrás da seleção do País de Gales e do golfe, Bale não deixou de se exibir a grande nível. Jogou com a camisola do Real oito temporadas, somando 106 golos e 58 assistências.

Foi determinante nas campanhas europeias e venceu com o clube cinco Ligas dos Campeões - quem é que vai esquecer aquele pontapé de bicicleta na final da Champions de 17/18? As duas épocas que viveu em disputa com o clube, intervaladas por um empréstimo ao Tottenham, onde voltou para mostrar que a qualidade não era um tema, com 16 golos e três assistências em plena Premier League, não mancham a passagem por Espanha de um dos membros do histórico trio atacante La BBC: Benzema, Bale, Cristiano.